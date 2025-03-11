Голикова раскритиковала работодателей за вопрос о планах женщины на детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала «недопустимой ситуацией» вопросы женщинам об их желании заводить детей во время собеседований для приема на работу. Она также сравнила этот вопрос с «претензией» к работницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится — а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей?.. Это недопустимая ситуация»,— считает госпожа Голикова (цитата по ТАСС). По ее словам, с такой проблемой сталкиваются практически все женщины, которые проходят собеседования.

В феврале председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала предложение об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет. Она объяснила это тем, что не все родители отдают ребенка в полтора года в детский сад, а воспитывают его сами. В январе ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя.