Путин наградил орденом режиссера и профессора СПбКиТ Лопушанского

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера и профессора Государственного института кино и телевидения Константина Лопушанского. Указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Слева направо: композитор Андрей Сигле с женой и режиссер Константин Лопушанский на красной дорожке Фото: Слева направо: композитор Андрей Сигле с женой и режиссер Константин Лопушанский на красной дорожке

Большую часть своих фильмов господин Лопушанский снял на «Ленфильме». Он известен по таким картинам как «Письма мертвого человека» и «Русская симфония». Известно, что деятель искусства ассистировал режиссеру Андрею Тарковскому на съемках ленты «Сталкер».

По словам профессора СПбКиТ, указ о награждении стал для него большой неожиданностью. Он подчеркнул, что награды важны для творческих людей, ведь они чрезвычайно самолюбивы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прима-балерина Михайловского театра Анастасия Соболева получила звание заслуженной артистки России.

Андрей Маркелов