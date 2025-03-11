Прима-балерина Михайловского театра Соболева стала заслуженной артисткой РФ
Прима-балерина Михайловского театра Анастасия Соболева получила звание заслуженной артистки России. Соответствующий документ подписал 10 марта президент России Владимир Путин.
Прима-балерина Михайловского театра Анастасия Соболева
Фото: пресс-служба Михайловского театра
«Пусть это высокое звание станет для балерины ступенью к еще более ярким достижениям, а танец всегда будет источником радости, вдохновения и творческого роста»,— говорится в сообщении пресс-службы театра.
Госпожа Соболева присоединилась к труппе Михайловского театра в 2013 году, спустя восемь лет она стала примой-балериной. По словам коллег 31-летней артистки, ее творчество покоряет зрителей эмоциональной глубиной, виртуозной техникой и грацией.
Труппа пожелала Соболевой, которая играет ведущие и сольные партии в таких балетах как «Лебединое озеро» и «Дон Кихот», крепкого здоровья, новых творческих высот и вдохновения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что свадьба дочери знаменитой балерины Анастасии Волочковой Ариадны состоится 26 апреля в петербургском особняке Мясниковых на улице Восстания.