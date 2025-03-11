Bloomberg: санкции США в отношении российских танкеров «начинают разваливаться»

Американские санкции в отношении российских нефтяных танкеров заколебались, сообщает Bloomberg. Агентство делает такой вывод, исходя из информации о том, что три российских танкера, находящихся под санкциями США, вышли с грузом нефти из порта Находка за последние дни. Более того, судя по спутниковым снимкам, со стоянки к западу от Находки снимаются и другие суда, находившиеся там со времени введения санкций.

«Меры Вашингтона играли важную роль в ограничении возможностей Москвы поставлять нефть»,— отмечает агентство. Речь идет о решении администрации Джо Байдена в январе этого года включить в санкционный список 161 судно. По утверждению агентства, поначалу эти меры имели «удушающий эффект», однако ситуация изменилась после прихода к власти Дональда Трампа, который стремится к установлению мира на Украине и «потенциально открывает пути к ослаблению ограничений на российскую торговлю нефтью».

Виктор Буй