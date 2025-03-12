В Ярославской области подорожают речной трамвай и паром

В Ярославле и Ярославской области в 2025 году станут дороже речные пассажирские перевозки. Приказы об изменении тарифов издало министерство тарифного регулирования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

В частности, на маршрутах Ярославль – Константиново, Ярославль – Кузьминское, Ярославль – Новые Ченцы, Ярославль – Сады поездка до 11 км подорожает с 50 до 55 руб. При поездке на большее расстояние 1 пассажиро-километр будет стоить 4,67 руб. вместо 4,25 в прошлом году.

Паром в Тутаеве подорожает с 50 до 55 руб. Тариф на перевозки пассажиров речным транспортом на пригородном маршруте Переборы – Юршино вырос с 34 до 37 руб., на маршрутах Ярославль — Брейтово и Рыбинск — Колхозник — с 4,25 до 4,67 руб. за пассажиро-километр.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в администрации Тутаевского района, в Тутаеве между берегами также будет курсировать теплоход. Цена на проезд в нем пока останется такой же, как и в прошлом году — 50 руб.

Антон Голицын