Лавров: Зеленский требует от США гарантий применения ядерного оружия против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский добивается от американского правительства гарантий применения ядерного оружия против России. Он отметил, что такой подход Киева демонстрирует неготовность украинской стороны начать переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит»,— сказал господин Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу (трансляция встречи велась пресс-службой МИД России).

Министр также назвал предложения об отправке миротворцев на Украину «попыткой спасти остатки» украинского политического руководства. Министр подчеркнул, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта пока не начался.

В конце февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране ядерное оружие «несерьезны». Он добавил, что такие шаги не поспособствуют разрешению конфликта.