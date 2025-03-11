Проезд в маршрутках Новороссийска подорожал до 50 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах в Новороссийске выросла с 40 до 50 руб. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первое увеличение стоимости до 50 руб. произойдет 12 марта 2025 года на маршрутах №5, 7А, 10, 11А, 13, 17, 27, 28. С 15 марта подорожает проезд на маршрутах №6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25, 32. Третий этап запланирован на 16 марта – тогда цена поднимется на маршрутах №2, 8А, 18, 21, 31, 34, при этом маршрут №20 будет стоить 45 руб. 25 марта подорожает проезд на маршруте №1А.

В управлении транспорта пояснили, что причиной изменения тарифов стало удорожание топлива и автомобильных комплектующих.

Алина Зорина