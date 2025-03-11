Региональные центры занятости ускорили подбор персонала

Комплексная модернизация региональных центров занятости повысила скорость подбора персонала на 11,5%. Об этом рассказал «Ъ» глава Минтруда РФ Антон Котяков. Совокупно, по оценке министерства, время трудоустройства снизилось на 39%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если брать систему в целом, то еще в 2021 году 71% получателей услуг приходили за пособием по безработице. Это был самый частый мотив обращения в центр занятости. А в обновленный кадровый центр чаще всего обращаются за трудоустройством — 56,6%. Работодатели сейчас по стране в целом в 52% случаев готовы повторно вернуться за услугами в кадровые центры»,— отметил господин Котяков.

По словам министра, одной из задач обновленных центров станет обеспечение кадрами крупных инфраструктурных проектов. Один из них — «Енисейская Сибирь», он объединяет 27 различных направлений в добыче полезных ископаемых, лесопереработки, энергетики, транспорта и строительства. За 2024 год служба занятости Красноярского края закрыла больше 3 тыс. предложений о работе. Это около 74% от всех заявленных компанией вакансий за прошлый год.

Подробнее читайте в интервью министра труда, которое будет опубликовано позднее.