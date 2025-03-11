Во время масштабной атаки БПЛА на запасные аэродромы ушли 83 самолета

Министерство транспорта совместно с представителями Росавиации, авиакомпаний и аэропортов обсудили работу авиации после крупнейшей с начала военной операции атаки беспилотников. Там сообщили, что за четыре часа на запасные аэродромы ушли 83 самолета.

«Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более четырех часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах»,— сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что сейчас все аэропорты работают в штатном режиме. Замминистра транспорта Владимир Потешкин призвал авиакомпании усилить работу колл-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании.

В ночь на сегодня, 11 марта, по данным Минобороны, над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

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