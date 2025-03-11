Уолц: США продвигаются в переговорах с Украиной

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что переговоры с делегацией Украины в Саудовской Аравии «продвигаются». Первый раунд встречи продлился около четырех часов, затем был объявлен небольшой перерыв. Спустя несколько минут переговоры продолжились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Слева направо: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, написал в Telegram-канале, что переговоры «начались очень конструктивно» и стороны работают «над достижением справедливого и прочного мира».

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф говорил, что на переговорах планируется обсудить территориальные вопросы, гарантии безопасности и обмен разведданными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо понять, на какие уступки готов пойти Киев для урегулирования конфликта с Москвой. Financial Times писала, что украинская делегация обсудит частичное прекращение огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».

Лусине Баласян