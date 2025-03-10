Пьяный водитель Infiniti протаранил семь машин в поселке имени Свердлова

Около половины девятого вечера 9 марта у дома 15 в Западном проезде поселка имени Свердлова неизвестный водитель Infiniti протаранил семь припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, владелец иномарки был нетрезв. После случившегося он оставил машину и скрылся. В результате ДТП никто не пострадал. По факту случившегося ведется проверка, злоумышленника ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что иномарка сбила выбежавшего на дорогу трехлетнего ребенка на Херсонской улице. Несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов