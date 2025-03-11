Митрополит Меркурий благословил Александра Скрябина на служение Ростову

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий благословил главу Ростова-на-Дону Александра Скрябина на служение городу. О встрече со священнослужителем Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин / t.me Фото: Александр Скрябин / t.me

В ходе встречи они обсудили духовную поддержку жителей, социальную справедливость и культурное развитие Ростова. Митрополит подчеркнул важность совместных усилий для создания гармоничного общества, где каждый человек чувствует заботу и поддержку.

Гордума Ростова-на-Дону 11 марта избрала Александра Скрябина главой города. Избрание проходило путем открытого голосования в ходе внеочередного заседания Думы.

Тат Гаспарян