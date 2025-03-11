Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области достигли 728,2 млрд рублей

В Нижегородской области за 2020-2024 годы объем инвестиций в основной капитал вырос на 37,5%. За 2024 году он увеличился еще на 1,8%, до 728,2 млрд руб., сообщили в областном правительстве.

За последние восемь лет максимальные темпы роста отмечены в обрабатывающих производствах (в 2,6 раза), в транспортном секторе (в 1,6 раза), в сфере образования (в 7,5 раз) и науки (в 1,3 раза), в электроэнергетике (в 2 раза) и в деятельности гостиниц и предприятий общепита (в 3,7 раза).

«Мы проводим большую работу над тем, чтобы бизнесу было интересно вкладываться в Нижегородскую область, а жители получали от новых производств рабочие места и необходимую продукцию. Ценно, что многие инвесторы активно вовлечены не только в реализацию своих проектов, но и в преображение нашего региона»,— подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В региональном правительстве уточнили, что в 2024 году драйвером стали частные инвестиции, которые выросли в 1,3 раза. Рост капиталовложений отмечен в обрабатывающих производствах (+36,3%), в металлургии (в 1,3 раза), в производстве автотранспорта (в 2 раза).

Как сообщалось, Нижегородская область за шесть лет в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ поднялась на 68 пунктов, до второго места.