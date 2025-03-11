Деревни Прикамья продолжают подключать к интернету: новая базовая станция открыта в Кособаново

Депутат Госдумы Антон Немкин проверил качество сотовой связи и стабильность интернет-соединения в деревне Кособаново. Новая базовая станция была открыта в 2024 году, до этого в деревне фактически отсутствовала сотовая связь. С местными жителями депутат также обсудил проблемы в сфере транспорта, в частности – неудовлетворительное состояние главной дороги в деревне.

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В деревне Кособаново Кунгурского района Пермского края отсутствовала сотовая связь и мобильный интернет. Чтобы отправить домашнее задание, школьники и студенты утром и вечером ходили на кладбище – сотовый сигнал был доступен только там.

Запуск новой базовой станции состоялся весной 2024 года в рамках государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества». Это проект правительства края, призванный в том числе обеспечить доступ к качественной сотовой связи и интернету малонаселенным сельским территориям. В настоящий момент жителям доступна как голосовая связь, так и высокоскоростной интернет скоростью 30 Мбит/с.

«Жители деревни Кособаново пришли ко мне на прием в Штаб общественной поддержки «Единой России». Люди фактически были лишены базовых для всех нас вещей: общения с близкими, получения государственных услуг в онлайн-формате, онлайн-банкинга, дистанционного образования – и это только малая часть. Совместными усилиями с Министерством информационного развития и связи Пермского края наконец удалось решить эту проблему. Базовая станция была открыта в марте 2024 года», – рассказал депутат Госдумы от Пермского края, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он отметил, что одна из задач партийного проекта «Цифровая Россия» – устранение цифрового неравенства. «Партпроект ведет активную работу с Минцифры России в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). С 2021 по 2024 год в рамках проекта к сотовой связи и мобильному интернету получили доступ 143 населенных пункта нашего края с численностью населения от 100 до 500 человек, в которых проживает более 29 тыс. человек. Но подключить сельские территории к связи в рамках УЦН 2.0 получается не всегда. Поэтому в частном порядке всегда рассматриваем другие варианты подключения, в том числе через региональные программы», – пояснил Антон Немкин.

Депутат, а также представители Минсвязи Пермского края и администрации Кособаново обсудили с местными жителями качество мобильной связи. Жители подтвердили, что сотовая связь работает без сбоев, а скорость интернет-соединения остается высокой.

Пермский край имеет высокие показатели подключения к мобильной связи и интернету, отметил депутат. «Сегодня доступ в сеть имеют 99,8% жителей Пермского края. Но проблема цифрового неравенства в малочисленных населенных пунктах пока что сохраняется. Этот вопрос – один из главных на встречах с жителями сельской местности. Совместно с минсвязи региона будем последовательно решать эту задачу», – заверил парламентарий.

Антон Немкин подчеркнул, что госпрограмма Прикамья «Развитие информационного общества» остается одним из самых эффективных инструментов по устранению цифрового неравенства. «Региональная программа дополняет федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», повышая оперативность подключения малочисленных территорий к сотовой связи и интернету», – пояснил депутат.

Один из вопросов встречи с местными жителями коснулся темы благоустройства, в частности – качества дорожного покрытия главных улиц населенного пункта. Жители деревни уже не раз обращались в органы местной власти с просьбой асфальтировать участки трассы по маршруту Кунгур – Калинино протяженностью 15 км. В настоящий момент дорога покрыта грунтом, из-за которого летом образуются глубокие колеи, а осенью и весной – ямы и выбоины.

«Дорожное покрытие действительно оставляет желать лучшего и нуждается в реконструкции. Устранение проблемы требует проработки вопроса с местной администрацией и региональными властями. Соответствующие запросы в адрес органов власти, конечно, будут подготовлены. Этот вопрос взят в работу», – подчеркнул Антон Немкин.

Фонд «Платформа цифровых долин»