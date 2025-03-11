Китайская Xpeng вложит почти $14 млрд в производство человекоподобных роботов
Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors планирует масштабные инвестиции в разработку и массовое производство человекоподобных роботов. Объем вложений может достигать 100 млрд юаней ($13,8 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Xpeng Хэ Сяопэна.
Фото: Jaimi Joy / Reuters
Xpeng занялась разработкой человекоподобных роботов в 2020 году. Свою первую модель — Xpeng Iron — компания представила в ноябре 2024 года как конкурента аналогичной модели Tesla Optimus. По словам главы Xpeng, компания планирует работать в сфере человекоподобных роботов как минимум ближайшие 20 лет.
Цена акций Xpeng на торгах в Гонконге выросла на фоне этих новостей на 9,19%, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. С начала 2025 года акции компании выросли более чем в два раза.