Китайская Xpeng вложит почти $14 млрд в производство человекоподобных роботов

Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors планирует масштабные инвестиции в разработку и массовое производство человекоподобных роботов. Объем вложений может достигать 100 млрд юаней ($13,8 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Xpeng Хэ Сяопэна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Xpeng занялась разработкой человекоподобных роботов в 2020 году. Свою первую модель — Xpeng Iron — компания представила в ноябре 2024 года как конкурента аналогичной модели Tesla Optimus. По словам главы Xpeng, компания планирует работать в сфере человекоподобных роботов как минимум ближайшие 20 лет.

Цена акций Xpeng на торгах в Гонконге выросла на фоне этих новостей на 9,19%, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. С начала 2025 года акции компании выросли более чем в два раза.

Алена Миклашевская