Минобороны РФ рассказало, чего Киев хотел достичь беспилотной атакой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую гражданскую инфраструктуру, чтобы продемонстрировать способность продолжать боевые действия, заявили в Минобороны России. По оценке российского ведомства, атака специально была совершена в преддверии переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, отметили в ведомстве.

В ходе сегодняшней атаки беспилотников над Россией было сбито 343 украинских БПЛА. Шесть из них были перехвачены в районе Курской атомной электростанции. «Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана»,— говорится в заявлении.

Отметим, что сами украинские власти назвали массированную атаку беспилотников — сигналом о необходимости «прекращения огня в воздухе». Ранее с такой идеей выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сегодня Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО. Над Москвой и Подмосковьем было сбито 91 БПЛА. По данным Минздрава, в результате атаки на Московский регион погибли 3 человека, 20 пострадали. На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины. Как сообщал Марко Рубио, США надеются понять намерения Украины и расхождение позиций Киева и Москвы. Американский госсекретарь говорил, что у администрации США — оптимистический настрой относительно переговоров с украинской стороной.

Подробнее об атаке БПЛА ВСУ — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».