Россельхознадзор выявил сальмонеллу в фарше в свердловских магазинах «Светофор»

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило многочисленные нарушения в продукции, реализуемой в торговой сети «Светофор», в том числе обнаружил бактерии сальмонеллы в курином фарше, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам исследований, проведенных Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», из 13 образцов пищевой продукции в семи установлены несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. В «фарше курином обыкновенном» обнаружена бактерия рода сальмонелла.

Кроме того, в трех образцах молочной продукции выявлена фальсификация растительными жирами. В «тушенке рубленой с говядиной», «колбасе варено-копченой "Московской"» и «пельменях из говядины и свинины» обнаружена ДНК курицы. Нарушения выявлены у производителей из Свердловской, Ленинградской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Московской областей, а также из Пермского края.

В настоящее время Россельхознадзор проводит проверку по данным фактам.

Ранее Роспотребнадзор исследовал 185 проб продуктов питания в магазинах «Светофор» в Свердловской области. В 38 из них выявили неудовлетворительные показатели. С продажи сняли 65 партий пищевой продукции общим весом 2,3 т, 60 партий непродовольственных товаров (3,5 тыс. штук).

Подробнее о закрытии магазинов «Светофор» в материале «Ъ-Урал» «"Светофор" переключили на красный»

Полина Щуцкая