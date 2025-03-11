СКР проверяет информацию о насилии над детьми в детсаду Сочи

Сотрудники СКР по Краснодарскому краю проверяют информацию об инциденте в одном из дошкольных учреждений Адлерского района Сочи. Поводом для разбирательства стали сведения, опубликованные в социальных сетях, о том, что воспитатель ясельной группы применяет физическое насилие к воспитанникам, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Адлерскому району курорта организовал процессуальную проверку после появления этой информации в медиапространстве. Сейчас специалисты выполняют необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ход расследования находится на контроле руководителя кубанского следкома Андрея Маслова. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Мария Удовик