В Екатеринбурге на сотрудника вуза возбудили дело за взятку от мигранта

В Екатеринбурге в отношении сотрудника одного из вузов возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 6 тыс. руб. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, деньги полагались за содействие иностранному гражданину в сдаче комплексного экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, подозреваемый занимал должность специалиста центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики в одном из университетов Екатеринбурга. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее под уголовным преследованием оказались преподаватели Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), которые за денежное вознаграждение ставили оценки студентам или писали дипломы.

Мария Шараева