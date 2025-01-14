На Среднем Урале следственный отдел на транспорте начал 63 дела о коррупции

За 2024 год следственный отдел на транспорте возбудил 63 уголовных дела о фактах коррупции, сообщил руководитель свердловского подразделения ведомства Иван Кунцевич на пресс-конференции ТАСС. Для сравнения, в 2023 году это число составило 46 дел. В суд за прошедший год были переданы 30 дел о коррупции (12 в 2023).

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Среди коррупционных преступлений наиболее часто отделом расследуются взятки, рассматриваются также коммерческие подкупы, к частым преступлениям относят мошенничество с использованием служебного положения. При этом, по словам господина Кунцевича, коррупционные нарушения могут приводить к другим преступлениям. Так, по данным ведомства, преподаватели уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) за денежные средства ставили оценки студентам или писали дипломы, что сказывается на подготовке выпускников. Недостаточная внимательность «ревизоров» может приводить к сходам поездов из-за гнилостных шпал на железной дороге.

Иван Кунцевич пояснил, что при расследовании инцидента специалисты стремятся выявить его причины. Так, происшествие с наездом на техника в аэропорту Кольцово было вызвано несоблюдением капитаном судна авиационных правил. В результате расследования некоторые авиакомпании скорректировали свои правила.

Напомним, наезд на техника Раиля Хасанова в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел 19 мая. Его сбил самолет «Уральских авиалиний» во время выруливания. Пострадавший получил травму ноги.

Анна Капустина