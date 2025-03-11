Трое украинских военнослужащих получили по 16 лет лишения свободы

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима двух военнослужащих 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» ВСУ Александра Мельника и Алексея Покатилова. Их признали виновными в совершении терактов в Курской области (п. «а», «в», ч. 2 ст. 205 УК РФ). Первые три года заключения осужденные проведут в тюрьме, сообщила Главная военная прокуратура.

Ведомство рассказало, что в середине сентября 2024 года бойцы ВСУ в составе колонны напали на Глушковский район Курской области. Они блокировали поселок Веселое, в окрестностях которого создали наблюдательные позиции. Военнослужащие патрулировали поселок, минировали ближайшие дороги и участки местности, а также стреляли по мирным гражданам и российским военнослужащим.

Также Верховный суд ДНР заочно осудил командира 24-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ полковника Ивана Голишевского. Его признали виновным в убийстве двух лиц в составе группы, совершенном общеопасным способом по мотивам идеологической ненависти (п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и подрыве чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его также приговорили к 3 годам тюрьмы и 13 годам колонии строгого режима.

В СКР рассказали, что 12 января 2024 года полковник приказал подчиненным атаковать беспилотниками гражданские и социальные объекты в Горловке и ближайшие населенные пункты Горловского района ДНР. Под удар попал военный автомобиль, водитель и пассажир транспортного средства скончались от полученных ранений.

Ранее в Москве приговоры за вторжение в Курскую область получили четыре украинских военнослужащих. Было установлено, что бойцы заняли село Снагость, где запрещали передвигаться мирным жителям и мешали их эвакуации. 5 марта суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона за участие в атаке на Курскую область.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко