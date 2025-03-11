Белгородский и орловский ипотечные рынки сократились больше, чем на треть

В 2024 году белгородцы оформили в банках 11 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 40 млрд руб. По сравнению с 2023 годом, количество кредитов сократилось на 36%, их объем — на 35%. Такие данные сообщил Банк России.

Практически каждую третью ипотеку жители региона брали на покупку квартир в новостройках, оформив за год более 4 тыс. таких кредитов на сумму порядка 21 млрд руб. Кредит на эти цели в среднем был равен 5,1 млн руб. Для покупки жилья на вторичном рынке белгородцы занимали у банков почти вдвое меньше — по 2,8 млн руб., оформив за 2024 год около 7 тыс. договоров. В среднем жители региона оформляли ипотеку сроком на 25 лет.

«Спрос на ипотечные продукты снизился, что можно объяснить высокими рыночными ставками и прекращением действия ряда льготных программ. Пик выдачи таких кредитов пришелся на второй квартал: с апреля по июнь 2024 года белгородские заемщики, стараясь взять средства на покупку жилья до окончания действия основной программы кредита с господдержкой, получили 36% всего годового объема ипотеки»,— рассказал заместитель начальника экономического отдела белгородского отделения Банка России Анатолий Бережной.

Общая задолженность по ипотеке в регионе к концу года приблизилась к 150 млрд руб., увеличившись за 2024 год на 8,5%.

Орловцы в 2024 году заключили 4 990 ипотечных договоров на 16 млрд руб. Это на 40,3% меньше по количеству и на 39,5% — по сумме, чем было в 2023 году.

«Уменьшение ипотеки связано с мерами, которые предпринимает Банк России для снижения количества высокорискованных кредитов. Напомним, что с 1 марта 2024 года сложнее стало взять ипотеку на новостройки тем, кто имеет долговую нагрузку выше 70%. А также тем, кто готов внести первоначальный взнос по кредиту меньше 30%»,— говорит начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

Указанные факторы оказали влияние на структуру ипотечного спроса. В 2024 году в регионе жилье на вторичном рынке пользовалось большей популярностью, чем в новостройках. Орловцы оформили 1920 ипотечных договоров для покупки новых квартир, и 3070 — для приобретения вторички. При этом объем ипотеки для приобретения квадратных метров в новых домах оказался на миллиард больше, чем для покупки жилья «с рук»: новостройки — 8,6 млрд, вторичка — 7,6 млрд руб. Средняя сумма ипотечного кредита в Орловской области в 2024 году составила 3,2 млн руб.

О динамике цен на жилье в макрорегионе в начале 2025 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь