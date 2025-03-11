Рубио призвал G7 избегать «антагонистических» высказываний в адрес России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не одобрит риторику стран G7, которая может подорвать стремление организовать мирные переговоры с участием России и Украины. По данным источников Reuters, США выступают против упоминания так называемого теневого флота в коммюнике «Группы семи» по итогу переговоров 12–14 марта.

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) на встрече 12–14 марта в канадском Квебеке могут подписать два документа, пишет Reuters. По словам четырех дипломатов, Канада рассчитывала согласовать общее заявление по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и позиции в отношении Китая, а также декларацию об усилиях G7 «по сдерживанию теневого флота России».

Источники агентства сообщили, что США стремятся исключить из коммюнике упоминания санкций против России и выступают против отдельного заявления о теневом флоте. «Мы считаем, что антагонистические высказывания иногда затрудняют привлечение сторон к переговорам, особенно с учетом того, что сейчас мы единственные, кто, по-видимому, в состоянии сделать такие переговоры возможными»,— сказал Марко Рубио журналистам. Он выразил уверенность, что G7 согласует документ, который «не подорвет возможность усадить обе стороны за стол переговоров».

В феврале подобные проблемы возникли при обсуждении заявления G7 к третьей годовщине боевых действий на Украине. США выступали против использования прошлых формулировок объединения (включая «российскую агрессию») и призыва к ужесточению энергетических санкций против России. Тем временем, по данным СМИ, администрация США готовит план смягчения антироссийских санкций.

Лусине Баласян