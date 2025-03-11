Самолет Якутск—Москва внепланово приземлился в Коми из-за атаки дронов

Пассажирский самолет, летевший сегодня по маршруту Якутск—Москва, совершил внеплановую посадку в Сыктывкаре из-за атаки беспилотников в Подмосковье. Как сообщили «Ъ» в компании-авиаперевозчике «Аэрофлот», сегодня, 11 марта, несколько воздушных судов, следовавших в Москву, приземлились на аэродромы в Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Саратове.

В столице Коми борт SU 1751, следовавший из Якутска в Москву, приземлился благополучно. Промежуточная посадка длилась почти полчаса. После снятия в Шереметьево ограничений на прием и выпуск самолетов лайнер направился в Москву.

Подробности ночной атаки украинских беспилотников на Москву и регионы России — в материале «Ъ»..

Дарья Шучалина, Сыктывкар