Минтранс прокомментировал систему штрафов для грузовиков на весенних дорогах

В Минтрансе считают целесообразным автоматизировать работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Так пресс-служба ведомства прокомментировала «Ъ» систему штрафов за перевозку грузов по региональным дорогам в период просушки автомагистралей. В настоящее время владельцы автомобильных дорог самостоятельно определяют грузы и транспортные средства, на которые не распространяются ограничения движения, отметили в министерстве.

«Автоматические пункты весового и габаритного контроля не могут определить вид перевозимого груза, а только фиксируют превышение установленных допустимых параметров»,— заявили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Оптимизации системы весогабаритного контроля может способствовать введение электронных перевозочных документов.

В январе 2025 года Минтранс России внес в правительство проект федерального закона, предполагающий создание единой автоматизированной системы весогабаритного контроля.

Ранее «Ъ» узнал, что ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ритейлеров) и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) обратились к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой дать поручения органам исполнительной власти по устранению несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов в период просушки дорог.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты встали на просушку».