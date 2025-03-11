На реке Миасс в Челябинске готовят последний участок для очистки от ила

На последней площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс в Челябинске начались подготовительные работы. Подрядчик расчищает участок для размещения геотуб, в которых будет храниться ил, и обустраивает подъездную дорогу, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Четвертая площадка располагается в береговой зоне реки рядом с мостом по улице Новомеханической в районе Заячьего острова. Для извлечения ила из водоема в городской черте оборудованы три участка с конца 2023 года: один в районе пруда Коммунар и два на берегу около пересечения улиц Труда и Энгельса. Откачка донных отложений при помощи земснарядов начнется на реке после завершения нерестового периода. Ил обезвожат в геотубах и вывезут, а всю собранную воду вернут обратно в Миасс. По информации министерства экологии, сейчас на некоторых участках водоема толщина донных отложений достигает более 2 м при общей глубине реки в 2,5 м, что создает серьезный риск заболачивания.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», очищением Миасса от ила занимается компания «Баромембранные технологии». Ей предстоит реабилитировать участок протяженностью 9,6 км. Планируемая продолжительность работ — до 2028 года.

В начале этого года девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы России о нарушениях при заключении государственного контракта стоимостью 3,4 млрд руб. на очистку реки Миасс в Челябинске. Ведомство выявило в действиях заказчика нарушения, выразившиеся в безосновательной закупке у единственного поставщика. Однако Центр экологического мониторинга региона доказал, что заключил договор по ранее действовавшим правилам, по которым аукцион на реабилитацию водных объектов мог проводиться без торгов.

Виталина Ярховска