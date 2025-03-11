Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На реке Миасс в Челябинске готовят последний участок для очистки от ила

На последней площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс в Челябинске начались подготовительные работы. Подрядчик расчищает участок для размещения геотуб, в которых будет храниться ил, и обустраивает подъездную дорогу, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Четвертая площадка располагается в береговой зоне реки рядом с мостом по улице Новомеханической в районе Заячьего острова. Для извлечения ила из водоема в городской черте оборудованы три участка с конца 2023 года: один в районе пруда Коммунар и два на берегу около пересечения улиц Труда и Энгельса. Откачка донных отложений при помощи земснарядов начнется на реке после завершения нерестового периода. Ил обезвожат в геотубах и вывезут, а всю собранную воду вернут обратно в Миасс. По информации министерства экологии, сейчас на некоторых участках водоема толщина донных отложений достигает более 2 м при общей глубине реки в 2,5 м, что создает серьезный риск заболачивания.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», очищением Миасса от ила занимается компания «Баромембранные технологии». Ей предстоит реабилитировать участок протяженностью 9,6 км. Планируемая продолжительность работ — до 2028 года.

В начале этого года девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы России о нарушениях при заключении государственного контракта стоимостью 3,4 млрд руб. на очистку реки Миасс в Челябинске. Ведомство выявило в действиях заказчика нарушения, выразившиеся в безосновательной закупке у единственного поставщика. Однако Центр экологического мониторинга региона доказал, что заключил договор по ранее действовавшим правилам, по которым аукцион на реабилитацию водных объектов мог проводиться без торгов.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все