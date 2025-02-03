Структура челябинского минэкологии отбилась от ФАС

Центр экологического мониторинга Челябинской области добился в апелляционном суде признания недействительным решения ФАС России по госконтракту на очистку реки Миасс в региональном центре стоимостью 3,4 млрд руб. Антимонопольное ведомство выявило в действиях заказчика нарушения, выразившиеся в безосновательной закупке у единственного поставщика. Центр экомониторинга настаивал на том, что действовал в соответствии с постановлением правительства региона, определившим с разрешения федеральных властей дополнительные случаи для закупок без торгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 3,4 млрд руб. подрядчик должен был за пять лет очистить реку Миасс в черте Челябинска

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ За 3,4 млрд руб. подрядчик должен был за пять лет очистить реку Миасс в черте Челябинска

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы России о нарушениях при заключении государственного контракта стоимостью 3,4 млрд руб. на очистку реки Миасс в Челябинске. Жалоба областного государственного казенного учреждения «Центр экологического мониторинга Челябинской области» (подведомственное учреждение министерства экологии региона) — заказчика по контракту и истца по делу, была удовлетворена на прошлой неделе. Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2024 года по делу отменить. Признать недействительным решение Федеральной антимонопольной службы от 19 апреля 2024 года о результатах проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Обязать Федеральную антимонопольную службы устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции. После изготовления решения в полном объеме будет два месяцев на обжалование в кассационном суде.

Спорный госконтракт Центр экологического мониторинга Челябинской области заключил 25 декабря 2023 года без торгов с единственным поставщиков — ООО «Баромембранная технология — Сервис» (Владимир). По условиям договора, компания должна в течение пяти лет привести в порядок русло реки Миасс в черте Челябинска: на участке от пляжа у западной границы пруда Коммунар в Центральном районе до плотины Челябинской ГРЭС в Калининском районе. Мероприятия по восстановлению и реабилитации реки в том числе включают работу по углублению дна, удалению илистых отложений и скального грунта.

В апреле 2024 года ФАС России провело внеплановую проверку контракта по обращению гражданина, заявившего о том, что договор неправомерно заключен с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур. В результате антимонопольное ведомством подтвердило в действиях заказчика нарушение требований закона «О контрактной системе». О том, к какой ответственности было привлечено ОГКУ по этим фактам, не сообщалось.

В июне Центр экологического мониторинга Челябинской области направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС с требованием признать апрельское решение недействительным. В сентябре суд в полном объеме отказал истцу в удовлетворении требований.

Согласно материалам дела, структура минэкологии региона в суде указывала на то, что спорный контракт был заключен на основании постановления правительства Челябинской области от 1 марта 2023 года, которым были установлены дополнительные случаи, позволявшие государственным и муниципальным заказчикам проводить закупки без торгов. В том числе это касалось выполнения работ по экологической реабилитации водных объектов в рамках программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Право устанавливать дополнительные случаи для закупок у единственного поставщика регионам предоставило федеральное правительство в марте 2022 года до 31 декабря 2023 года, утвердив соответствующие поправки в законодательство. Однако 25 декабря 2023 года новый федеральный закон отменил эту норму. В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу, что при заключении контракта 25 декабря 2023 года заказчик уже не имел права осуществлять закупку у единственного поставщика.

Ранее прокуратура Челябинской области пыталась добиться признания спорного госконтракта недействительным в арбитражном суде региона. Основанием для подачи иска в мае прошлого года стало решение ФАС России. В ходе рассмотрения дела почти на месяц приостанавливалась работа по очистке русла реки Миасс. В начале сентября арбитражный суд региона отказал прокуратуре в удовлетворении иска. В декабре Восемнадцатый апелляционный суд оставил решение без изменения.

В рамках рассмотрения этого дела суды пришли к выводу, что срок действия нормативно-правового акта, в соответствии с которым заключен спорный контракт, закончился 31 декабря. А поправки в федеральное законодательство от 25 декабря фактически запретили регионам устанавливать новые случаи закупок без торгов и не распространялись на заключение контрактов в соответствии с ранее принятыми решениями.

Юлия Гарипова