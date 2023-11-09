Подводные камни оздоровления

В Челябинске был представлен проект по очистке и реабилитации реки Миасс. Исполнителем выступила компания «Баромембранные технологии». В ходе работ планируется собрать со дна реки донные отложения, объемы которых оцениваются в 11 млн кубометров, и в дальнейшем использовать их в качестве техногрунта. Процесс очистки Миасса займет около пяти лет. Эксперты считают, что нужно заострить внимание на очистке донных отложений и их дальнейшем использовании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект предусматривает очистку реки Миасс в черте областного центра

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Проект предусматривает очистку реки Миасс в черте областного центра

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

В Челябинской области разработан проект «Восстановление и реабилитация реки Миасс в черте города Челябинска». Участок, подлежащий очистке, составил 9,6 км. На нем выделят специальные площадки с очистными сооружениями по обезвоживанию ила со дна реки. Первая будет расположена вблизи Заячьего острова, следующие две в центре города, последняя — в водоеме у городского бора.

Процесс очистки, согласно проекту, будет реализован следующим образом: земельные снаряды извлекают со дна реки скопившийся ил. Далее его перевозят с помощью гидротранспорта и обезвоживают, прессуя в геотубах. Использование земснарядов также позволит расположить очистные сооружения на небольших территориях. Исполнителем работ выступила компания по очистке сточных вод «Баромембранные технологии» (БМТ). Цена контракта на разработку проекта составляла 12,5 млн руб., стоимость самих работ еще оценивается и будет названа позже.

По словам директора БМТ Ивана Ерогина, работы будут проводить на протяжении четырех-пяти лет. Начнут с пруда Коммунар, в котором содержание ила намного больше, чем на других участках реки.

Проект презентовали на круглом столе, посвященном теме оздоровления реки Миасс, который был организован Общественной палатой Челябинской области. Заместитель губернатора Александр Козлов отметил, что проблема очистки реки Миасс существует с 1988 года. Об этом говорят архивные документы. «Вопрос очень сложный, требует больших изыскательных работ, вдумчивого отношения к нему. Не все у минэкологии получалось сразу же. Это уже наш третий “подход к снаряду”, который я знаю»,— отметил замгубернатора.

О состоянии реки рассказал доцент кафедры географии ЮУрГГПУ Сергей Захаров. «Реки Миасс в черте города нет. Мы имеем дело с бьефом Шершневского гидротехнического сооружения»,— сказал он. Эксперт отметил, что сброс воды с плотины достаточно чистый, но из-за цветения и пены она может загрязняться. Такая вода поступает в Шершневское водохранилище и отправляется дальше по течению Миасса.

«Река в черте Челябинска нетоксична, третий-четвертый класс качества воды. В ее составе большое содержание меди и кадмия. Количество этих веществ возрастает по мере того, как Миасс протекает через город. Донные отложения же загрязнены цинком и кадмием. Эти металлы имеют токсические свойства»,— подмечает Сергей Захаров.

Эксперт назвал главную проблему, которая может возникнуть после очистки реки. «Мы вынуждены видоизменять поймы, вырубать деревья. Будет возрастать эрозия склонов речной долины. Нужно помнить, что при убирании донных отложений мы можем создать водоем с большим количеством воды, но с таким же медленным стоком, что и раньше. От этого в реке будут накапливаться цветущие водоросли, ухудшающие качество воды»,— предупреждает Сергей Захаров.

Опытом очистки рек поделился заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Михаил Страхов. По его словам, во время выполнения работ Челябинск может столкнуться с той же проблемой, что и северная столица,— большое количество коммуникаций на дне реки. «Для ее решения нужно использовать более щадящие методы по очистке. Под большим давлением водой размываем донные отложения на основную акваторию, после чего вывозим их земснарядом»,— рассказал эксперт.

Михаил Страхов заострил внимание на использовании донных отложений: «Нужно четко понимать, куда их деть после очистки. Обязательно что-то может пойти не так. Это нормально, но к этому надо быть готовым».

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев рассказал о вариантах использования донных отложений. Первый — очищенный и высушенный ил направляется на рекультивацию иловых карт МУП «ПОВВ» после реконструкции. Пока это решение находится в обсуждении. Второй вариант — рекультивация техногенных карьеров «с использованием донных отложений как закладочного материала».

Директор экологической организации «Экогид» Анна Карпелюк выделила несколько недоработок в проекте. По ее мнению, в проекте нет фиксированного итогового объема ила как отхода. «В одном разделе написано 670 тыс. кубометров при влажности 45% — это просто огромные объемы, которые в несколько этажей завалят иловые поля. Отход указан 6 тыс. кубометров. Если мы пересчитаем ил даже во влажности 0%, то этот показатель все равно не будет таковым». Также, по ее словам, в проекте не указано, насколько ил безопасен для дальнейшего использования.

Сергей Захаров затронул проблему загрязнения реки Миасс из-за стоков ливневых канализаций, которые никуда не исчезнут после очистки водоема. На это заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов ответил, что на прошлой неделе уже была принята новая схема водоотведения по ливневым стокам. Реализация рассчитана до 2033 года. «По каждому стоку у реки Миасс мы будем ставить приборы по улавливанию возможного мусора, поступающего в реку. Первые проекты экспертизу уже прошли: ливневки по Свердловскому тракту и в Металлургическом районе. Второй проект — строительство коллекторов»,— рассказал Андрей Ксензов.

Ольга Воробьева