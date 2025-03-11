Челябинская фирма оформила молочную продукцию с фантомной площадки в Воронеже

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям проанализировала данные информационной системы «Меркурий» и обнаружила, что челябинское ООО «Русмак» оформило производственные ветеринарные сопроводительные документы на молочную продукцию неизвестного происхождения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документы на 16 т молозива, 17 т концентрата молочного белка и 15 т мороженых сливок были оформлены 19 февраля с площадки ООО «Фосфорель», которая находится в Воронежской области. Согласно данным системы «Цербер», это предприятие занимается производством и реализацией рыбной продукции. В ответ на запрос управления компания сообщила, что не имеет договорных отношений с «Русмаком».

По мнению Россельхознадзора, эти обстоятельства указывают на попытку нелегального ввода в оборот молочной продукции неизвестного происхождения, что создает угрозу здоровью граждан. Контролирующий орган аннулировал документы и направил материалы в правоохранительные органы.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Русмак» зарегистрировано в 2011 году в Челябинске с уставным капиталом 10 тыс. руб. для производства пищевых продуктов. Директор и единственный владелец — Андрей Уколов. В 2024 году ни выручки, ни чистой прибыли у компании не было. ООО «Фосфорель» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Директор — Александр Шепеленко. Единственный владелец — Николай Макшанцев. В 2023 году выручка компании составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 55 млн руб.

В конце февраля специалисты Россельхознадзора выявили, что творог ООО «Курское молоко» не соответствует техрегламенту.

Юрий Голубь