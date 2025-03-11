В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику добровольцам танкового корпуса Урала

Представители уральских властей возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в Екатеринбурге, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО).

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В мероприятии приняли участие полпред УрФО Артем Жога, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан во время Великой Отечественной войны, в 1943 году по инициативе танкостроителей из Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Все необходимое для корпуса — от техники до обмундирования — было приобретено на средства жителей этих регионов. Служили в составе УДТК 9660 человек, хотя на зачисление было подано более 110 тыс. заявлений. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. В 2012 году указом губернатора Свердловской области День народного подвига по формированию УДТК установлен 11 марта.

В феврале в Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, посвященная 94-летию его рождения. В церемонии поучаствовали Людмила Бабушкина, Алексей Орлов, замгубернатора Свердловской области Василий Козлов, спикер гордумы Анна Гурарий.

Ирина Пичурина