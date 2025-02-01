В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина

В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, посвященная 94-летию его рождения, сообщили в пресс-службе городской администрации. В церемонии поучаствовали председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, замгубернатора Свердловской области Василий Козлов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Цветы также возложили региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова и федеральный инспектор по Свердловской области Сергей Вдовин, заместители мэра Екатеринбурга и главы районов города.

В администрации напомнили, что Борис Ельцин родился в Свердловской области, работать начал на Уралтяжтрубстрое. В конце 1960-х он возглавил отдел строительства Свердловского обкома партии, в 1976 году стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС. В 1991 году Борис Ельцин стал первым президентом РФ, в отставку ушел в 1999 году.

Памятник Борису Ельцину был открыт в 2011 году, через четыре года после его смерти. Мраморная стела высотой 10 метров находится на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

Анна Капустина