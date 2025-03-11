7,1 млрд рублей вложат в постройку 12 многоэтажек в Сарапуле к 2031 году

Стало известно, что общий объем инвестиций в строительство двенадцати 10-этажных домов нового жилого комплекса в Сарапуле вложат 7,1 млрд руб. Общая площадь квартир превысит 71 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Из них 6% будет передано на расселение жителей из аварийного жилья. Застройку выполнит местный девелопер «Даур-Сарапул» до конца июля 2031 года на ул. Калинина.

Напомним, застройщик получит землю площадью 37,5 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов для реализации этого инвестиционного проекта. ООО спецзастройщик «Даур-Сарапул» было зарегистрировано в Ижевске в декабре 2024 года. Управляющей компанией является ООО спецзастройщик «Даур-Воткинск». Учредителями последнего являются Роман Кривоногов и Юлия Кузнецова (она — директор) с долями 50 и 45%. Уставной капитал «Даур-Воткинск» составляет 100 тыс. руб. Спецзастройщик был зарегистрирован в декабре 2023 года. Общество получит в Воткинске свыше 250 тыс. кв. м. для постройки нового микрорайона.