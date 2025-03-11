Погибшего на СВО екатеринбуржца по ошибке признали дезертиром

Жителя Екатеринбурга, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО), командование неправомерно признало дезертиром, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К депутату обратилась супруга бойца, который при выполнении боевого задания в составе штурмовой группы погиб в ноябре 2024 года — об этом ей рассказали сослуживцы. Когда супруга обратилась на горячую линию военного ведомства, чтобы уточнить информацию, ей сказали, что «военнослужащий в самоволке». «Заявительницу такой ответ не устроил. Во-первых, доверяла словам сослуживцев о гибели. Во-вторых, быть СОЧем — позор. Она считала своим долгом сохранить честное имя мужа»,— сказал Максим Иванов.

Депутат направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, где оперативно установили необоснованность статуса дезертира у погибшего. Он также отметил, что сейчас обращений о незаконном признании бойцов дезертирами стало меньше.

Ранее участника спецоперации из Екатеринбурга лишили денежного пособия и объявили самовольно оставившим часть, несмотря на то, что он выполнял боевые задачи на фронте. Контракт с Минобороны он заключил в 2022 году, однако выплаты прекратились к 2024 году — поводом послужило то, что по документам он был переведен в другую воинскую часть, откуда якобы сбежал.

Ирина Пичурина