Участника СВО из Екатеринбурга лишили выплат и объявили дезертиром

Участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга лишили денежного пособия и объявили самовольно оставившим часть, несмотря на то, что он выполнял боевые задачи на фронте, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам Максима Иванова, в 2022 году боец заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, где приступил к службе в составе одной из мотострелковых бригад. «Фронтовые будни так сплотили воинское подразделение, что, когда Андрею в декабре 2023 года предложили перевод в другую военную часть, он отказался, сообщив, что предпочтет продолжить защищать Родину на прежнем месте», — написал депутат в своем Telegram-канале.

К 2024 году бойцу перестали поступать выплаты. Поводом тому послужило, что по документам он все же был переведен в другую воинскую часть. Впоследствии его объявили самовольно оставившим часть.

Тогда Максим Иванов направил запрос в военную прокуратуру. После чего военнослужащему выплатили деньги и сняли статус дезертира.

Мария Шараева