Александр Скрябин: «За месяц работы увидел основные проблемы»

Кандидат на пост главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин представил свою программу депутатам городской Думы. В выступлении он назвал основные проблемы, влияющие на качество жизни горожан: состояние социальной и коммунальной инфраструктуры, аварийное жилье, работа общественного транспорта, дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Александр Скрябин пообещал изменить подход администрации к управлению городом.

«За месяц работы увидел основные проблемы. Очевидно, что жизнь в городе начинается с простых вещей: чистые улицы, удобный транспорт, красивые парки, современные и доступные школы и больницы»,— отметил кандидат на пост главы Ростова-на-Дону.

Александр Скрябин работал исполняющим обязанности градоначальника с 28 января 2025 года, после досрочного ухода Алексея Логвиненко с поста сити-менеджера донской столицы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Александр Скрябин принял участие в конкурсе на пост главы города. 10 марта он и другой кандидат — Виталий Золотухин — вышли в финал этого конкурса. И сегодня, 11 марта, представляли свои программы на внеочередном заседании ростовской Думы.

Николай Аксенов