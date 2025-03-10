В финал конкурса на пост главы администрации Ростова прошли Скрябин и Золотухин

В Ростов-на-Дону определились финалисты конкурса на пост главы администрации города — это Александр Скрябин и Виталий Золотухин. Об этом сообщил занимающий пост и.о. главы администрации донской столицы Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин / t.me и rostov.er.ru Фото: Александр Скрябин / t.me и rostov.er.ru

Окончательное решение примет Городская дума на внеочередном заседании во вторник, 11 марта.

«Завтра на заседании городской думы представлю программное выступление депутатскому корпусу. Убежден, что мои навыки и компетенции позволят внести значимый вклад в развитие Ростова-на-Дону»,— говорится в сообщении господина Скрябина.

Александр Скрябин, исполняющий обязанности главы администрации, родился в Ростове-на-Дону. Он окончил Ростовский государственный строительный университет, имеет степень кандидата технических наук и является доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение». Карьеру начал слесарем-ремонтником в Водоканале, а затем прошел путь до заместителя губернатора Ростовской области. С 28 января 2025 года он исполняет обязанности главы города.

Виталий Золотухин — заместитель директора департамента имущественно-земельных отношений. Также родился в Ростове-на-Дону, начал карьеру в 1990 году в налоговой инспекции. В администрации города работал с 2001 года, стал заместителем главы администрации и занимает эту должность с марта 2002 года. Виталий Золотухин женат и имеет двоих сыновей.

Тат Гаспарян