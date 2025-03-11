В Шахтах 44-летний пешеход попал под автобус

Утром 11 марта, в Ростовской области в Шахтах на перекрестке пр. Победа Революции - ул. Пролетарская произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, автобус «ПАЗ», которым управлял водитель 1976 года рождения, при повороте налево сбил пешехода 1981 года рождения. Пешеходу оказали первую помощь на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в Таганроге возле дома на ул. Поляковское шоссе, 16А водитель, пытавшийся убрать свое транспортное средство с проезжей части, погиб, попав под колеса проезжавших мимо автомобилей.

Снежана Стодольская