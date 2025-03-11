Американские танки ВСУ «парализованы» после приостановки Трампом помощи Киеву

Проблема ремонта американских танков ВСУ усугубилась после решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. Страна не может изготавливать детали сама, без помощи Штатов. Об этом заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

«Например, у нас может быть полностью работоспособный танк, за исключением небольшой недостающей детали. Мы не можем ее изготовить, потому что у нас нет чертежей и разрешения. У нас также нет необходимого опыта, чтобы производить такие детали самостоятельно»,— сказал господин Рахманин в интервью Business Insider. Он отметил, что детали для ремонта приходится ждать месяцами.

По словам Сергея Рахманина, США предоставили Украине очень мало запчастей для танков. «Это означает, что, хотя у нас есть техника, мы не сможем ее использовать из-за ограничений по техническому обслуживанию»,— добавил политик.

Ранее поврежденную на Украине технику США ремонтировали в странах НАТО, но теперь это стало слишком затратно по времени, поясняет издание.

После спора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского отношения между двумя странами обострились. 4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные. Вчера, 10 марта, американский президент заявил, что почти прекратил приостановку обмена разведданными.

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