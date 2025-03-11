В нижегородском аэропорту сняли ограничения после атаки беспилотников 11 марта

В аэропорту Нижнего Новгорода в 10:15 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что в связи с ограничениями по состоянию на 08:00 задерживался на прилет один рейс из Москвы.

По информации с онлайн-табло аэропорта, на прилет задержан еще один рейс из Санкт-Петербурга, на вылет — по одному рейсу в Москву и Санкт-Петербург.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 11 марта сбили три украинских беспилотника. Предварительно, последствий атаки нет.

Галина Шамберина