С «Лебедянского водоканала» потребовали еще 12,5 млн рублей за ущерб Дону

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора предъявило муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Лебедянский водоканал» ущерб за загрязнение реки Дон в Липецкой области. Ведомство требует добровольно возместить 12,5 млн руб. Как рассказали в Росприроднадзоре, в случае отказа будет подан иск в суд.

Загрязнение Дона выявили в ходе проверки в январе–феврале 2024 года. Она показала, что МУП сбрасывал с очистных сооружений в водоем стоки с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В конце февраля Росприроднадзор предъявил «Лебедянскому водоканалу» 99 млн руб. ущерба за аналогичные нарушения, в начале марта — взыскал 16,5 млн из требуемых 24,5 млн руб.

О крупном иске Росприроднадзора к «Лебедянскому водоканалу» за загрязнение Дона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова