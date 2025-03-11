«Пермэнерго» добилось блокировки сайтов, рекламирующих устройства для искажения данных электросчетчиков

В 2024 году пермский филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» добился блокировки 34 интернет-сайтов с рекламой устройств и способов хищения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В компании отметили, что энергетики осуществляют постоянный мониторинг интернет-пространства, выявляя рекламную информацию о продаже приборов, способных занижать объем потребленной электроэнергии. Использование так называемых «заряженных» счетчиков нарушает порядок учета электрической энергии, установленный законодательством.

Энергетики также предупреждают граждан, что использование различных приспособлений, искажающих величину потребленной электроэнергии, влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.