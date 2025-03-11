Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева сегодня выписали из Республиканской клинической больницы. Его состояние стабильное, сообщает глава Республики Северная Осетия—Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Глава государства был госпитализирован 6 марта с гипертоническим кризом.

По словам Сергея Меняйло, господин Гаглоев получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.

Президент Южной Осетии почувствовал себя плохо 6 марта в Цхинвале и был срочно доставлен в клинику. Он находился на лечении в отделении кардиологии. Сергей Меняйло сразу после госпитализации навестил в больнице Алана Гаглоева.