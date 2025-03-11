Ночью над Черноземьем уничтожили 173 беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 337 беспилотников, в том числе 173 над Черноземьем. В макрорегионе больше всего дронов сбили над Курской областью — 126, еще 25 — над Белгородской областью, по восемь — над Липецкой и Орловской, шесть — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Липецкой области в результате «массированного налета БПЛА» пострадал мирный житель, осколками посечены четыре автомобиля в Становлянском округе. По информации губернатора Игоря Артамонова, с 1:49 до 8:38 в регионе действовал режим воздушной опасности, с 2:35 до 6:07 — угроза удара дронов в Липецке и Липецком округе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что при ночной атаке БПЛА никто не погиб и не пострадал. Из-за падения обломков аппаратов повреждены восемь частных домовладений в Курске. В них выбиты стекла, посечены кровля и стены. Также разрушения получили четыре автомобиля.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ночью под удар беспилотников попали пять муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших. По данным РСЧС, с 20:57 10 марта до 8:38 11 марта в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА.

В райцентре Красная Яруга беспилотник повредил линию электропередачи. Из-за этого без света остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе, село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийные бригады приступят к работам после согласования с оборонным ведомством.

В Белгородском районе в поселке Майский вследствие атак двух FPV-дронов пробиты кровли двух частных домов. В селе Нечаевка с беспилотника сбросили взрывное устройство. Из-за этого выбиты окна, посечены фасад и забор частного домовладения. В поселке Малиновка дроном обстреляли жилой дом — пробита крыша, повреждены окна и фасад.

В городе Валуйки от удара БПЛА загорелся частный дом, его уже потушили спасатели. На участке также повреждена надворная постройка. Соседний дом разрушен. Пострадали еще два жилых дома и два транспортных средства.

Из-за сброса взрывных устройств с БПЛА в селе Доброе Грайворонского округа повреждены частный дом и четыре машины, в селе Муром Шебекинского округа — разрушена кровля частного дома.

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ночной атаке БПЛА никто не пострадал, повреждений нет. Воронежские власти пока не прокомментировали удар дронов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова