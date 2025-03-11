Житель Владимира пострадал при ночной атаке БПЛА в Липецкой области

Сегодня ночью во время массированной атаки со стороны Украины беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Становлянском округе Липецкой области. В результате был ранен житель Владимира. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу»,— добавил глава региона.

Кроме того, осколками «задеты» четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось.

Алина Морозова