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Суд признал незаконным отказ в регистрации двух кандидатов от КПРФ

Кандидаты от КПРФ Марина Добрецова и Алсу Ермолова выиграли суды против территориальной избирательной комиссии Ярославского района по искам об отказе в регистрации. Об этом сообщает Yarnews.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидаты были выдвинуты на выборы в муниципальный совет Ярославского округа по четвертому многомандатному округу. ТИК отклонила их заявки, и кандидаты обратились в Ярославский районный суд с исками об отмене решения. Суд частично удовлетворил требования, отменив решения комиссии. ТИК должна повторно рассмотреть документы кандидатов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее суд отменил регистрацию другого кандидата от КПРФ — Андрея Броя.

Антон Голицын