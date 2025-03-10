Суд лишил регистрации на выборах кандидата от КПРФ Андрея Броя

Ярославский районный суд удовлетворил заявление территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата от КПРФ Андрея Броя. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил сам кандидат.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Брой сначала был зарегистрирован на выборах депутатов Ярославского муниципального округа. Однако позже из информационного центра УМВД поступили данные, что кандидат неверно указал данные о своей судимости, которая была погашена в 2006 году.

Андрей Брой является действующим депутатом муниципального совета Карабихского сельского поселения Ярославского района. Поселение было упразднено в результате муниципальной реформы в регионе и ликвидации двухуровневой системы местной власти.

Антон Голицын