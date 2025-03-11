Погибшего участника СВО из Екатеринбурга ошибочно признали дезертиром

Погибший участник СВО из Екатеринбурга Семен М. был ошибочно признан дезертиром. После запроса депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова военная прокуратура сочла статус неправомерным. Об этом сам депутат написал в своем Telegram-канале.

Участник СВО отправился на боевое задание в составе штурмовой группы в начале ноября прошлого года. По словам сослуживцев, спустя несколько дней он погиб. В военном ведомстве его супруге заявили, что военнослужащий самовольно оставил часть. После этого она обратилась к Максиму Иванову. Он сделал запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа, где установили, что статус был присвоен неправомерно.

Депутат при этом отметил, в последнее время подобных обращений стало меньше.

5 марта Максим Иванов сообщал, что участника СВО из Екатеринбурга лишили денежного пособия и объявили самовольно оставившим часть, несмотря на то что он выполнял боевые задачи на фронте. После запроса Максима Иванова в военную прокуратуру военнослужащему выплатили деньги и сняли статус дезертира.

Ранее «Ъ» писал, что сотрудника военной прокуратуры, выступавшего гособвинителем по уголовным делам в отношении военнослужащих, арестовали за вывоз дезертиров из зоны проведения специальной военной операции. По данным военной контрразведки ФСБ, речь может идти о помощи десяткам беглецов от боевых действий.

Подробнее о явлении — в материале «Ъ» «Дезертиров вывозили за взятки».