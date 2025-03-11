Vivo представила смартфон Y300i с емкой батареей

Компания Vivo анонсировала новый смартфон Y300i, оснащенный ЖК-дисплеем в 6,68 дюйма с разрешением 1608?720 и частотой обновления 120 Гц. Стоимость устройства составит от $207 до $248 в зависимости от комплектации.

Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 4 Gen 2 и графического ускорителя Adreno 613. Смартфон доступен в конфигурациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ или 512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт, а также модулями GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и NFC. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани устройства. Смартфон обладает основной камерой на 50 Мп и фронтальной — на 5 Мп.

Ранее Vivo представила новый смартфон Y300 с исключительной громкостью динамиков, а также смартфон T3 Ultra с мощным процессором и тонким корпусом.

Евгений Федуненко