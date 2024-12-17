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Коммерсантъ FM
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Vivo представила новый смартфон Y300 с исключительной громкостью динамиков

Компания Vivo представила новый смартфон Y300, главная особенность которого — наличие трех динамиков: мультимедийного, разговорного и еще одного, на 4,5 Вт. В компании заявляют, что это позволит воспроизводить аудио на 600% громче других мобильных устройств. Есть поддержка панорамного 3D-звука.

У Vivo Y300 AMOLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма, разрешением 2392х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 кд/кв. м. Соотношение сторон у смартфона — 20:9, устройство защищено от механических повреждений, влаги и пыли, а также обладает интегрированным в экран сканером отпечатком пальцев.

Смартфон оснащен восьмиядерным микропроцессором MediaTek Dimensity 6300 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и доступен в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Емкость батареи — 6500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт. Устройство обладает основной камерой на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации и датчиком глубины на 2 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП.

Доступна варианты в белом, черном и зеленом цвете. Стоимость новинки — от $192 до $275 в зависимости от комплектации.

Евгений Федуненко

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