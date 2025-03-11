Горнолыжный курорт «Мамисон» откроется 14 марта

Горнолыжный курорт «Мамисон» начнет работу 14 марта. В этот день состоится торжественное открытие с развлекательной программой для гостей, сообщил Глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мероприятия начнутся в 10:00, а официальное открытие запланировано на 13:30. В рамках празднования будут работать пять тематических зон, включая фотовыставку о строительстве курорта.

«В праздничную программу войдут мастер-классы по осетинским пирогам, зарядка с участием спортсменов, а также выступления музыкантов и танцевальных коллективов. В день открытия будут доступны канатные дороги и более 10 км лыжных трасс бесплатно с 9:00 до 16:30. Курорт также предлагает 460 мест на парковке для удобства гостей»,— рассказали организаторы праздника.

Изначально открытие курорта планировалось на 28 февраля, но было перенесено из-за плохой погоды. Строительство началось в 2022 году и включало создание базовых объектов для интеграции «Мамисона» в Северо-Кавказский туристический кластер.

Николай Аксенов